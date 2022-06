PARTANNA – Gli alunni delle classi IC, ID, IIC della scuola primaria Capuana e delle classi IE e IIE della scuola primaria Santa Lucia, dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Partanna saranno protagonisti di due spettacoli teatrali che hanno avuto il loro sviluppo all’interno del progetto curriculare “Le quattro stagioni tra movimento, musica e racconti”, progetto coordinato dalle insegnanti, le cui coreografie sono state pazientemente curate dall’insegnante di danza Giovanna La Rosa. Le rappresentazioni, che si terranno giorno 1° giugno a partire dalle ore 16.30 presso l’Auditorium Giacomo Leggio di via Trieste, hanno lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della musica classica e della narrativa attraverso il canto, la danza e la recitazione oltre a far rivivere loro l’emozione e il piacere, ormai quasi dimenticati, dello stare insieme e del ritrovarsi uniti come prima.

L’articolazione del progetto comprende due rappresentazioni teatrali, “Il gigante egoista” che trae ispirazione dal racconto di Oscar Wilde e “Il processo alle quattro stagioni”. Entrambi gli spettacoli, mai come in questo drammatico momento storico, vogliono lanciare un messaggio di pace e speranza, suggerendo che l’egoismo, la solitudine, l’individualismo, solo nel momento in cui lasciano spazio a sentimenti quali la rinascita, il perdono, l’unione, contribuiscono al trionfo dell’amore, perché l’amore nei confronti degli altri porta felicità non soltanto agli altri ma anche chi lo dona.