Le vie dei tesori ritorna a Marsala e apre 11 luoghi

PALERMO – Tra terrazze mozzafiato, palazzi storici e voli in Piper sullo Stagnone: il festival de Le Vie dei Tesori ritorna a Marsala, profondamente convinto che sia necessario, oggi più che mai, rinascere dalla bellezza dei luoghi. E mai come quest’anno è necessario ripartire, in piena sicurezza. Il festival che “racconta” l’Isola, sbarca a Marsala per la seconda volta, dopo l’ottimo quanto inatteso debutto dello scorso anno, quando la città ha risposto con i suoi 8322 visitatori e una ricaduta sul territorio di 124.164 mila euro (dati Otie, Osservatorio sul turismo delle Isole europee). A Marsala il festival proporrà visite ad undici siti – alcuni inediti, altri graditi ritorni – dove si entrerà sabato e domenica, preferibilmente su prenotazione e con numeri contingentati, nel pieno rispetto delle norme anticovid. I coupon per le visite a Marsala saranno validi anche per i siti di Trapani e Mazara del Vallo, e viceversa.

Le Vie dei Tesori si aprirà sabato 12 settembre e durerà tre settimane, fino al 27 settembre, in contemporanea con Trapani e Mazara del Vallo, poi Bagheria, Caltanissetta, Messina, Sambuca e, nell’ultimo weekend, anche Naro. Ad ottobre toccherà a Catania, Ragusa, Scicli e Noto, Sciacca, Monreale e all’ammiraglia, Palermo, dove il festival è nato 14 edizioni fa. Le Vie dei Tesori è sostenuto da Unicredit e, a Marsala, dal Comune e da numerosi partner, organizzato con l’aiuto logistico dell’associazione Nonovento.

La terza edizione de Le Vie dei Tesori a MARSALA verrà presentata alla stampa domani martedì (8 settembre) alle 12, nell’atrio del complesso monumentale di San Pietro (via Ludovico Anselmi Correale 12). Saranno presenti l’assessore comunale alle Politiche sociali e culturali Clara Ruggieri, Vincenzo Evola, Area Manager UniCredit Trapani, il vicepresidente dell’associazione Le Vie dei Tesori Onlus Marcello Barbaro, Sara Parrinello, presidente di Nonovento, e i partner istituzionali e privati. Ingresso consentito con la mascherina.