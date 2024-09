Le Vie dei Tesori ritorna a Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo: si vola in piper sulle saline, si riaprono siti e si visitano mosaici romani. Dal 14 al 29 settembre

TRAPANI – Si vola su Trapani e sulle saline si ritorna in un antico monastero, si scoprono cappelle e campanili, si spalancano i palazzi istituzionali. Mazara del Vallo quest’anno riconsegna alle visite, dopo i primi restauri, gli splendidi mosaici della domus romana di San Nicolò Regale, riapre il Palazzo Vescovile con spazi inattesi e scopre la biblioteca dei Chierici. Alcamo entra nel chiostro carmelitano dell’ex convento dell’Annunziata, cerca tra manoscritti e incunaboli, sale sulla cupola della Chiesa Madre, visita antiche tonnare e il neonato Museo dei Carabinieri.

Visitare il Trapanese – sia le città affacciate sul mare, sia le realtà più piccole che nascondono musei gioiello – è una sorpresa continua. Perché si passa senza soluzione di continuità da un mosaico arabo normanno a un sontuoso oratorio barocco, a una tonnara che mette i piedi nell’acqua. La provincia che più di ogni altra nelle scorse edizioni delle Vie dei Tesori, ha fatto balzi in avanti in termini di numeri – soltanto l’anno scorso ha sfiorato i ventimila visitatori, contando anche Marsala che quest’anno ha scelto di aprire i suoi luoghi dal 5 al 20 ottobre – schiera di nuovo le sue bellezze. Che pescano in una storia importante, fatta di contaminazioni di ieri e di oggi. Le Vie dei Tesori ritorna quindi a Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo, per tre weekend, dal 14 al 29 settembre. Sarà possibile visitare le tre città (e Marsala in ottobre) con un unico coupon.

Dopo aver ammirato i Borghi dei Tesori, in questa prima tranche Le Vie dei Tesori apre luoghi e propone esperienze ritorna in dieci città (con Trapani, Mazara e Alcamo, ecco Bagheria, Termini Imerese, Corleone, Messina, Caltanissetta, Enna e la new entry Leonforte); dal 5 al 20 ottobre altre sei città (Carini, Marsala, Sciacca, Ragusa, Scicli e Noto); Palermo e Catania occuperanno come sempre tutto il mese di ottobre.

COME PARTECIPARE

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 6 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR con giorno/orario di prenotazione da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare direttamente all’ingresso dei luoghi mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà soltanto se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a prenotazioni@leviedeitesori.it.