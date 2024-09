Le Vie dei Tesori torna a Marsala per la sesta volta: apre il fossato punico e presenta il Trittico fiammingo nella sua sede originaria. Dal 5 al 20 ottobre

MARSALA – Scoprire l’anima antica di Marsala, il rapporto con il mare, il suo essere una città multistrato; ritorna a Palazzo Comunale il trittico fiammingo attribuito al Maestro dell’Adorazione di von Groote; ci si potrà perdere tra mosaici, necropoli e ipogei, un affascinante percorso in cinque siti del parco archeologico Lilibeo; si raggiungeranno le cantine per scoprire i terroir del territorio; si volerà su Favignana a bordo di un Piper, si navigherà in barca a vela, si seguirà una lezione di yoga tra i monumenti. E si ritornerà a Mozia, bella e misteriosa. Sesta edizione per Le Vie dei Tesori che quest’anno si sposta in avanti – dal 5 al 20 ottobre – e propone tre weekend, sempre sabato e domenica.

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 8 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare direttamente all’ingresso dei luoghi mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà soltanto se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a prenotazioni@leviedeitesori.it.