Le Vie dei Tesosi ritornano a Marsala in tre weekend dal 5 al 20 ottobre

MARSALA – Le Vie dei Tesori ritornano per il sesto anno a Marsala scegliendo un periodo diverso dalle passate edizioni, visto che il festival si sposta dal mese di settembre a quello di ottobre. Un programma frastagliato che, accanto alle chiese, ai campanili, ai palazzi nobiliari, alle cantine, si prepara a indagare i siti archeologici che riescono a raccontare in maniera adeguata una città dall’anima multistrato. Quest’anno il Piper volerà su Favignana e saranno organizzati laboratori per i più piccini.

Si parte sabato 5 ottobre e si va avanti fino al 20, sempre sabato e domenica, per tre fine settimana, in collaborazione con il Comune. Coupon già disponibili su www.leviedeitesori.com.

Il festival Le Vie dei Tesori a Marsala verrà presentato domani lunedì 30 settembre alle 11.30 al Palazzo Comunale – Sala Giunta.

Saranno presenti il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori; Caterina Di Dio, responsabile mercato Marsala di UniCredit, main sponsor del festival; e i numerosi partner che hanno collaborato alla costruzione di questa nuova edizione.