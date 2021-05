Lega Sicilia: Nominato il Coordinatore comunale a San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO – E’ stato nominato il Coordinatore comunale della Lega Sicilia a San Vito Lo Capo. Lo rende noto con una nota la Responsabile Provinciale Maricò Hopps.

“Abbiamo il piacere di aggiungere in squadra il dott. Cusenza che ha già lavorato in passato per il partito a San Vito Lo Capo. A lui e al suo gruppo il merito dell’eccezionale risultato della Lega in città alle scorse competizioni elettorali per le europee. Con l’apporto del dott. Cusenza e dei nuovi tesserati, nasce una nuova sezione di Lega Sicilia in provincia di Trapani. Con Cusenza partirà il nuovo coordinamento comunale che coinvolgerà quella parte di società sanvitese che guarda con entusiasmo alla Lega e a Matteo Salvini”.

Il dott. Cusenza, rinomato medico pneumologo, aggiunge: “Lieto di ricevere la fiducia del segretario regionale on. Minardo e dei dirigenti provinciali. Ci attiviamo da subito per accogliere le istanze di questa città dal potenziale infinito ma dai mille problemi. Useremo tutti gli strumenti che la Lega Sicilia ci metterà a disposizione, dalle due europarlamentari on. Tardino e on. Donato, alla deputazione regionale e nazionale, e oggi con quello strumento ulteriore che è la presenza del partito all’interno del Governo Nazionale. San Vito Lo Capo, ormai metà turistica affermata, non può vivere di sola rendita ma deve guardare al turismo come principale fonte di occupazione. Vogliamo la nostra città attrazione internazionale creando quelle condizioni che la possano rendere appetibile 12 mesi l’anno. Ma per farlo si deve passare dalla soluzione di una serie di problematiche a cominciare dal ripascimento della spiaggia passando per quelle opere necessarie al ripristino del porto”.