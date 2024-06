L’Enpa rilancia la campagna contro l’abbandono degli animali

ROMA – Visto il successo della campagna “BASTA SCUSE“, quest’anno l’ENPA rilancia la stessa e affronta il tema puntando sulla mancanza del senso di responsabilità che, spesso, induce le persone a darsi delle giustificazioni, plausibili, per compiere un gesto inqualificabile, qual è l’abbandono.

Nella campagna multisoggetto “BASTA SCUSE” assistiamo, quindi, a una sorta di dialogo tra persone (che si esprimono attarverso il copy) e animali (che guardano e ascoltano nel visual), dove l’alibi diventa il paravento per non affrontare i problemi con responsabilità, scegliendo la via più facile.

“Quest’anno – dicono all’Enpa – possiamo contare anche nell’aiuto di Aiscat che diffonderà le nostre locandine lungo la tratta autostradale italiana”