L’esperienza della settimana delle scienze del G55 approda nella pagina regionale del TG3

PARTANNA – L’ampio spazio dedicato dalla pagina regionale del TG3 delle ore 14 di oggi (7 dicembre) alla Settimana delle Scienze organizzata dal G55 è stato certamente un ottimo riconoscimento per l’iniziativa costituita dalla prima edizione della Settimana delle Scienze, Innovazioni, Tecnologie e Ambiente (Sita) che si conclude stasera (7 dicembre) presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna. Una sette giorni che ha visto coinvolti tantissimi studenti, tante scuole del circondario, ma anche studiosi ed operatori del settore e titolari di start up alcuni dei quali sono impegnati in progetti di collaborazione con aziende hi-tech della Silicon Valley. Soddisfatto il sindaco Nicolò Catania che ha ribadito il carattere di volano per la cultura del territorio del G55 – di cui è animatore l’assessore Antonino Zinnanti – che non a caso ha sede nei locali dell’ex Istituto Magistrale che negli anni passati è stato un importante punto di riferimento culturale ed occupazionale del territorio.