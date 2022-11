LINGUINE AL RAGÙ BIANCO E PECORINO CON CREMA DI PISELLI

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 350 g di pasta tipo linguine, 200 g di piselli, 80 g di pecorino, 350 g di carne macinata non troppo magra, 150 g di salsiccia, 2 bicchieri di latte, olio extravergine di oliva, 1 carota, prezzemolo, mezza cipolla, vino bianco, sale.

Tritate un pezzetto di cipolla e fate soffriggere con poco olio, aggiungete i piselli e lasciare rosolare nel soffritto per qualche minuto. Versate poca acqua, salate e cucinate finché i piselli non saranno teneri. Tenete da parte. In una larga padella o in un wok fate soffriggere il resto della cipolla tritata, aggiungete al soffritto del pepe appena macinato e del prezzemolo tritato. Unite la carne e la salsiccia privata del budello. Fate rosolare e sfumate con del vino bianco. Versate il latte, (anche in più soluzioni) e cucinate la carne per circa mezz’ora. Nel frattempo passate al setaccio i piselli in modo che la crema non risulti troppo corposa e distribuitela sul fondo dei piatti. Lessate le linguine al dente e unitele alla carne. Mantecate col pecorino per dare cremosità al ragù. Arrotolate le linguine su un largo forchettone, fatele scivolare sulla crema di piselli e distribuite il ragù sopra ogni piatto. Spolverate con prezzemolo tritato e servite.