L’Inps di Trapani per l’emergenza Coronavirus istituisce il servizio di call center provinciale in sostituzione del tradizionale sportello fisico

TRAPANI – Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del CORONAVIRUS e in attuazione delle disposizioni prescritte dalla direzione regionale INPS Sicilia in seguito all’emissione del DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale la c.d. “zona rossa”, l’INPS di Trapani in sostituzione del tradizionale sportello fisico istituisce un servizio di call center provinciale raggiungibile al numero 0923 824 300, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30. Gli utenti riceveranno così le informazioni di cui hanno bisogno senza recarsi negli uffici. I servizi informativi e di consulenza saranno garantiti inoltre attraverso i consueti canali telematici dell’Istituto. Analoghe misure sono in vigore nelle Agenzie territoriali di Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo.

Il servizio di front end erogato tramite sportelli fisici sarà ripristinato alla cessazione delle misure emergenziali.

Oltre al servizio di call center provinciale, l’Istituto mette a loro disposizione il servizio di contact center nazionale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) e 06 164 164 (con tariffa da mobile).