Liria Canzoneri confermata alla guida della Cgil Trapani. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani

TRAPANI – “Auguro a nome della Uil Trapani tutta buon lavoro alla rieletta segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri”. Ad affermarlo il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino.

“Insieme al gruppo dirigente della Cgil trapanese – aggiunge – negli anni abbiamo portato avanti numerose iniziative che ci hanno visto lavorare in sinergia per tutelare lavoratori, pensionati e disoccupati, ma anche per la difesa e il rilancio del territorio. Da parte nostra tutta la disponibilità nel continuare a farlo come sempre nel rispetto reciproco delle idee e del confronto costruttivo”.