L’isola affidata alla Madonna della Margana

PANTELLERIA – Come avvenuto, nelle settimane scorse, a Mazara del Vallo e a Marsala (con l’affidamento alla Madonna del Paradiso, San Vito e la Madonna della Cava), anche a Pantelleria i padri missionari del Preziosissimo Sangue hanno voluto affidare l’isola alla Madonna della Margana. L’atto di affidamento è avvenuto nel Santuario dedicato alla Madonna, vicino l’aeroporto. Già durante la prima Guerra mondiale la Madonna, durante i bombardamenti, è stata invocata dal popolo. E anche in questo momento d’emergenza che stiamo vivendo per il Covid-19, alla Madonna della Margana i padri hanno voluto affidare l’isola, «per proteggerci da ogni contagio».