ERICE – L’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice parteciperà, anche quest’anno, al Vinitaly di Verona, il Salone Internazionale dei vini e distillati giunto alla 54^ edizione, che si svolgerà dal 10 al 13 aprile. Quattro giorni di grandi eventi, degustazioni tecniche, prestigiose verticali, walk around tasting, aree tematiche e focus sui principali mercati. Gli studenti vi prendono parte dopo un percorso approfondito che è stata una vera e propria fase propedeutica alla full immersion di Verona: il corso Ais e le certificazioni legate al mondo del Sommelier, il partenariato con Assovini Sicilia e la collaborazione delle cantine del territorio, per le attività di orientamento legate all’enoturismo.

“La partecipazione della nostra scuola – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – è l’esito finale del grande impegno profuso nella formazione delle professioni del vino: dal corso Ais, iniziato già da qualche anno e che si rinnova nei suoi tre livelli, alla collaborazione con l’Associazione Donne del vino, per la promozione del progetto “D-Vino”, legato al corso turistico, enogastronomico e di sala e vendita, alla collaborazione con Assovini Sicilia su alcuni eventi e, non ultimo, quello di fine aprile, ‘Sicilia en Primeur’, che è l’evento più importante ideato e organizzato da “Assovini Sicilia” sin dal 2004, una manifestazione annuale itinerante dove si alternano degustazioni, tour, masterclass, convegni, che vedono protagonisti i produttori e soci di “Assovini Sicilia” insieme alla stampa nazionale ed internazionale. E poi la collaborazione con le cantine del territorio, con visite aziendali e percorsi di approfondimento del turismo enologico”.