Lite tra stranieri a colpi di bottiglia. Denunciati dai Carabinieri

ALCAMO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno denunciato due soggetti stranieri per lesioni personali e reingresso illegale su territorio nazionale.

Da una serie di accertamenti eseguiti, i militari dell’Arma, hanno constatato che, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, nei pressi di Piazza della Repubblica, il più grande dei due, di 38anni avrebbe aggredito, colpendo alla schiena presumibilmente con una bottiglia in vetro rotta, il giovane di 24 anni causando una ferita lacero-contusa per la quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del locale nosocomio. All’esito degli accertamenti eseguiti sull’identità dei due soggetti è emerso che la vittima risultava irregolare su territorio nazionale, pertanto denunciata.