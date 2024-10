Lo storico e centrale Bar Bacile di Partanna, dopo l’incendio, riapre venerdì prossimo

PARTANNA – Nella memoria del proprietario del Bar Bacile di Partanna, la notte del 22 giugno scorso resterà registrata a caratteri indelebili. All’interno del locale, sito in pieno centro a pochi passi dalla piazza più importante del paese belicino quella notte scoppiò, infatti, un incendio improvviso a causa del surriscaldamento di uno dei pozzetti dei gelati. Lo stesso proprietario aveva subito una frattura al polso a seguito di una caduta avvenuta nel tentativo di aprire la saracinesca del locale che si incendiava. Il Bar è rimasto chiuso fino ad oggi. Ora però a partire da venerdì 25 ottobre il Bar, “risorto dalle ceneri” riaprirà in tutto il suo splendore. L’appuntamento per tutti i cittadini è alle ore 19.