L’OIPA festeggia la Giornata internazionale del cane

PARTANNA – Sabato 26 agosto 2023, in occasione della Giornata internazionale del cane, dalle 9 a sera, al Chiostro dell’ex Monastero Benedettine, in via Palermo, i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Partanna hanno organizzato un evento per celebrare i fidati amici a quattro zampe. «La giornata, ricca di interventi e momenti anche divertenti, […]