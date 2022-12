“Lu neu”, un’opera da camera dedicata al compositore trapanese Antonio Scontrino

TRAPANI – “Troppo italiano per essere tedesco, troppo tedesco per essere italiano davvero”, questo riportavano le cronache del tempo parlando del contrabbassista e compositore trapanese Antonio Scontrino che, fra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, si dedicó alla scrittura operistica, da camera e alla musica strumentale. Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, […]

TRAPANI – “Troppo italiano per essere tedesco, troppo tedesco per essere italiano davvero”, questo riportavano le cronache del tempo parlando del contrabbassista e compositore trapanese Antonio Scontrino che, fra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, si dedicó alla scrittura operistica, da camera e alla musica strumentale.

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, alle ore 21.00 e nei matinèè alle ore 11.00, negli spazi della Chiesa di San Nicola a Trapani, il Luglio Musicale Trapanese, in occasione del centenario della morte di Antonio Scontrino, metterà in scena l’opera da camera “Lu Neu ovvero Tutturintra”, unica nel suo genere, una prima assoluta nazionale liberamente ispirata all’opera mai realizzata “Lu Neu”, con libretto di Luigi Capuana. Musiche di Fabio Correnti, Maurizio Maiorana, Salvatore Passantino. Regia di Fabrizio Lupo.

Un moderno tripudio di tradizioni musicali siciliane fra Trapani e Palermo, lungo il gran tour fantastico di Antonio Scontrino, giovane contrabbassista-compositore tedesco appena tornato in Sicilia, sua terra d’origine.

Un pastiche contemporaneo divertente che nella fantasia del regista ha assunto la forma del ‘tutto dentro’ d’ortaggi dove gli ingredienti, senza perdere la loro identità, magicamente si mescolano in un tripudio di colori e sapori.

Momenti musicali, immagini visive, scenografie e costumi originali, un vortice di travestimenti e incastri condotti dal narratore/cantastorie nello spirito carnevalesco della Commedia del Regno delle due Sicilie.

Oltre trenta i protagonisti sulla scena, un ensemble strumentale e il coro dei Conservatori di Trapani, Palermo e Ribera. Il direttore d’orchestra sarà Fabio Ciulla. Il coordinamento del progetto per i Conservatori di Trapani e Palermo è di Ugo Guagliardo e Consuelo Giglio, tra i principali studiosi del noto musicista siciliano.

La 74a Stagione Lirica è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani, in collaborazione con l’Unione Maestranze.

Costo dei biglietti

€ 10,00 spettacoli serali

€ 5,00 spettacoli in matinée

Dove acquistare i biglietti

• al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani (all’interno della Villa Margherita).Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato dalle ore 8.30 alle 12.00

• a partire da un’ora prima dall’inizio dello spettacolo presso la sede dell’evento, salvo esaurimento posti

• on line su www.lugliomusicale.it