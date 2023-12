Luglio Musicale Trapanese: concerto di Natale in sinergia con le scuole

TRAPANI – Il concerto di Natale tenuto dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli-A. De Stefano”, al Teatro Pardo di Trapani, ha rappresentato un momento di sinergia tra istituzioni culturali e istruzione. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani e di Erice, ha sottolineato in modo tangibile il ruolo centrale delle scuole come protagonisti attivi nel panorama culturale locale.

Nell’ambito della serata sono intervenuti il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, la sindaca di Erice Daniela Toscano, il consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese Natale Pietrafitta, il direttore artistico Walter Roccaro, il direttore di produzione Giacomo D’Angelo e la dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli-A. De Stefano” Antonina Filingeri.

La partnership tra l’Ente Luglio Musicale Trapanese e le istituzioni scolastiche non solo ha offerto agli studenti un’opportunità unica di espressione artistica, ma ha anche enfatizzato l’importanza di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella cultura musicale.

Non solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un veicolo educativo. Attraverso la collaborazione tra le istituzioni culturali e il sistema educativo è possibile plasmare una comunità più consapevole e appassionata delle sue radici culturali. In questo contesto, la musica diventa un ponte che unisce passato, presente e futuro, contribuendo a costruire una società più integrata e culturalmente vivace.