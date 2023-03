Lutto in parrocchia

MAZARA DEL VALLO – Un grande lutto ha toccato la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo e in particolare l’Azione Cattolica Parrocchiale.

Sabato 18 marzo 2023 ci ha lasciato prematuramente, a causa di una grave malattia diagnosticata appena tre mesi fa, Graziella Filancia, di 54 anni.

Una vita, la sua, dedicata alla parrocchia e ai ragazzi prima come catechista poi come educatrice A.C.R. e infine come Responsabile dell’Azione Cattolica Ragazzi.

“Una persona solare con il sorriso raggiante, sempre disponibile con tutti, pronta a trasmettere, grazie alla sua preparazione teologica, perle di saggezza a tutte le persone che si trovavano a collaborare con lei. Graziella ha lasciato un vuoto all’interno dell’Azione Cattolica che non sarà facile colmare”.

L’Azione Cattolica e tutta la comunità parrocchiale si stringono attorno ai familiari e in particolare all’amico Mario e ai figli Marika e Salvatore unendosi al loro dolore.

I funerali avranno luogo Mercoledì 22 Marzo alle ore 12.00 in parrocchia Santa Maria di Gesù. “Ciao Graziella”.