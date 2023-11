Maltrattamenti in famiglia. Allontanamento dalla casa familiare per un tunisino

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito, in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari, un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 55enne tunisino.

I Carabinieri, intervenuti su segnalazione della figlia minorenne, sono giunti sul posto trovando l’uomo intento a minacciare la moglie, comportamento che continuava anche alla presenza dei militari dell’Arma.

La successiva escussione dei familiari ha permesso di delineare un quadro di molestie e minacce che da tempo affliggevano i componenti del nucleo familiare, motivo per il quale si è ritenuto necessario dare corso al suo immediato allontanamento.