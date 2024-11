Mammuccari: “In piazza il 29 novembre perché crediamo che il futuro del Paese deve far rima con lavoro dignitoso e sicuro”

TRAPANI – “Saremo in piazza il 29 novembre perché crediamo che il futuro del nostro Paese, a partire dai territori dove viviamo, deve far rima con lavoro dignitoso e sicuro. Per questo è necessario rimettere al centro dello sviluppo economico il valore della persona e dei diritti civili e sociali, contrastando sfruttamento, disuguaglianze e disparità di trattamento”.

Lo ha detto la segretaria generale della Uila, Enrica Mammucari, oggi (20 novembre) a Trapani per un incontro con il gruppo dirigente siciliano dell’organizzazione. Nella sala-riunioni della Uil, in via Nausicaa, presenti fra gli altri i segretari di Uila, Filbi-Uila e Uila Pesca Sicilia Nino Marino, Enzo Savarino e Nino Pensabene, insieme con i segretari provinciali di Uil e Uila, Tommaso Macaddino e Leo Falco.