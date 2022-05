Manifestazione Nazionale per la Vita molto partecipata a Roma

ROMA – «La Manifestazione Nazionale per la Vita è un evento laico e non confessionale, – ribadisce Maria Rachele Ruiu, portavoce dell’evento – partecipato da famiglie e cittadini di molte diverse religioni e confessioni, ma il saluto di Papa Francesco al Regina Coeli di questa mattina (22 maggio) ci ha onorato. Il Santo Padre ha […]

ROMA – «La Manifestazione Nazionale per la Vita è un evento laico e non confessionale, – ribadisce Maria Rachele Ruiu, portavoce dell’evento – partecipato da famiglie e cittadini di molte diverse religioni e confessioni, ma il saluto di Papa Francesco al Regina Coeli di questa mattina (22 maggio) ci ha onorato. Il Santo Padre ha ribadito la sua preoccupazione per la limitazione del diritto all’obiezione di coscienza e per la manipolazione e l’uccisione di vite intese come bene a totale disposizione del singolo individuo. Il Papa ci ha quindi ricordato che la vita è sacra e inviolabile e ci ha esortato ad ascoltare la voce della coscienza. Queste parole rappresentano il motore della nostra azione e fanno da ulteriore pungolo al nostro impegno futuro, che oggi riceve un incoraggiamento dal Papa che tocca tutti i cuori degli attivisti delle nostre associazioni: non lasciamo indietro nessuno».