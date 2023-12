Marc in tour con la sua hit “Himalaya”

ROMA – Continua il tour promozionale di Marc in giro per l’Italia con la sua hit “Himalaya”, la canzone che lo vede protagonista insieme a Massimo Boldi, un brano “leggero” che allo stesso tempo lancia un messaggio di evasione dalla pressione, dalla rabbia e da un mondo sempre più instabile ed incline ai conflitti, alle disuguaglianze ed ai soprusi.

La canzone, prodotta da Andrea Fresu, porta la firma di Rosario Ingegneri. Il management di Massimo Boldi è curato da Icemanproduction, in produzione con gli editori del progetto Keep Hold Srl & Starpoint International Srl e Mark SRL. Foto a cura di Amato Ballante Ph.

Prossimi appuntamenti:

Il 15 dicembre l’artista sarà a Roccaraso per la RFW SETTIMANA BIANCA DEL DESIGN DELLA MODA, per ritirare il premio ed esibirsi sia in piazza che al Pub Disco Rosso e Nero;

il 17 dicembre Marc sarà in diretta tv su Rai 2 con Massimo Boldi per il TELETHON e nello stesso giorno canterà al FESTIVAL ITALIA IN MUSICA con Paola Delli Colli, in onda su Sky e tv Sat;

il 22 dicembre mattina sarà ospite nel programma PASSIONE MUSICA con Cristiana Ciacci, in onda su Sky (https://www.facebook.com/passionemusicaofficial);

Prevista sempre in dicembre anche la sua presenza al Videobox su Rai 2.