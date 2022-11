Marco Venza, nuovo presidente di Cambiamenti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Allo scadere dei canonici due anni di mandato, l’assemblea dell’associazione culturale e politica CambiaMenti è stata chiamata ad eleggere il nuovo direttivo che, riunitosi, ha espresso la unanime volontà di individuare in Marco Venza il Presidente dell’associazione.

Il presidente sarà affiancato da Lia Turrigiano vicepresidente, Vito Naso per il ruolo di segretario e da Benedetto La Torre che gestirà la tesoreria. Conservano il proprio ruolo all’interno del direttivo Vincenzo Borruso, presidente uscente, Chiara Anselmo e Giuseppe Fanara.

Le cariche sono state comunicate ai soci nel corso di una partecipata assemblea svoltasi nella serata di domenica 6 novembre, ove il Presidente ha, altresì, espresso la linea che il direttivo intendere tracciare nei prossimi mesi con continuità rispetto a quanto sinora realizzato sia in termini di iniziative di tipo sociale e culturale, sia per quanto concerne la politica locale, anche in ragione del prossimo impegno nelle elezioni amministrative 2023.

Contestualmente, il neoeletto presidente ha ringraziato l’uscente Vincenzo Borruso per aver condotto con successo l’associazione CambiaMenti in un periodo storico particolarmente delicato, caratterizzato da enormi ostacoli nell’incontro ed il confronto in

presenza, linfa vitale di un’Associazione. Difatti, come riportato dal Presidente, ad oggi Cambiamenti vanta nuovi soci rispetto al passato, segno che il lavoro di Borruso ha prodotto e continua a produrre i suoi frutti.

Venza ha terminato il proprio discorso di apertura indicando i prossimi passi da realizzare, guardando fiducioso al futuro, ormai imminente, e preparandosi a festeggiare, in veste di Presidente, i 10 anni di esistenza dell’associazione Cambiamenti sul territorio.