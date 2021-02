Maria Romana De Gasperi nominata Cavaliere di Gran Croce

ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’illustre onorificenza di Cavaliere di Gran Croce alla figlia, Maria Romana, del grande statista Alcide De Gasperi.

Primogenita di Alcide De Gasperi, fondatore della Democrazia Cristiana, Presidente del Consiglio di 8 successivi governi di coalizione e protagonista di una delle pagine politiche più delicate e importanti della storia italiana, Maria Romana De Gasperi ha ricevuto la più alta e prestigiosa delle onorificenze conferitale direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quello di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito è il più alto e prestigioso ordine della Repubblica Italiana. Tale onorificenza viene conferita direttamente dal Presidente della Repubblica che è anche il Capo dell’Ordine.

Tale titolo è solitamente destinato “a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Prima delle quattro figlie, Maria Romana De Gasperi (classe 1924) è sempre stata al fianco del padre seguendolo nella sua attività istituzionale e politica. Anche dopo la morte del grande statista, la Signora non ha smesso di dedicarsi alla sua attività di saggista e valorizzatrice del suo nome e degli ideali da lui così fortemente trasmessi. E’ tutt’oggi Presidente Onoraria della Fondazione De Gasperi, da lei fondata nel 1982 impegnata in una promozione attiva e rinnovata dei grandi valori degasperiani ancora oggi così attuali e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni politiche e civili.

Appena lo scorso dicembre, ha pubblicato il libro “La vita di Gesù narrata alla figlia Maria Romana” (Morcelliana, 2020), condividendo e rendendo così pubblico uno dei suoi ricordi più intimi e privati: un album realizzato dal padre Alcide durante il periodo in carcere, donatole per raccontarle il Natale attraverso ritagli di fotografie prese dal National Geographic.

La Fondazione De Gasperi ha sede a Roma nella storica via del Governo Vecchio e da quasi 40 anni continua a essere punto di punto di riferimento nel panorama politico e culturale italiano per chi si rivede nell’originario spirito europeista degasperiano. I valori vissuti e promossi da Alcide De Gasperi, la centralità della persona umana, la difesa dell’architettura democratica, l’integrazione europea, l’attenzione alle nuove generazioni sono il faro che guida l’operato della Fondazione.

La missione della Fondazione è accrescere la cultura civica del Paese al servizio del bene comune e delle istituzioni, valorizzando il contributo di De Gasperi alla costituzione democratica dell’Europa, sia a livello nazionale che internazionale. Ispirandosi alla sua idea che “politica vuol dire realizzare”, l’operato della Fondazione intende essere volano di un concreto e rinnovato impegno civile, a partire dai giovani, interlocutori privilegiati a cui spetta la sfida della modernità e della governance in un mondo globalizzato.