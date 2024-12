Marsala celebra l’arrivo del 2025 con il Concerto di Capodanno al Teatro Impero

MARSALA – L’Accademia Beethoven porta in scena Maria Antonietta Di Benedetto (Soprano), Francesco La Spada (Tenore), Salvo Todaro (Baritono), Salvo Miraglia (Direttore d’Orchestra) e la Compagnia Lirica Siciliana per rendere omaggio in musica l’arrivo del 2025.

Marsala si prepara ad accogliere il nuovo anno con un evento musicale di grande prestigio: il Concerto di Capodanno, organizzato dall’Accademia Beethoven in collaborazione con il Comune di Marsala. L’appuntamento è fissato per il 3 gennaio alle ore 18:00, quando il Teatro Impero si trasformerà in uno scenario di luci e suoni per un abbraccio musicale ispirato alla tradizione dei celebri concerti viennesi. Il programma, offrirà un viaggio musicale tra lirica e sinfonia, un percorso che unisce con delicatezza cultura e intrattenimento.

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, il palco del Teatro Impero ospiterà la prestigiosa Compagnia Lirica Siciliana, un’Orchestra Sinfonica di 55 straordinari musicisti che sarà la protagonista del Concerto di Capodanno.

Il Concerto di Capodanno al Teatro Impero, promosso dall’Accademia Beethoven, non solo celebra l’inizio del 2025, ma lo illumina con i valori più alti, offrendo al pubblico un’esperienza che promette di restare impressa nell’anima.