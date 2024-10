Marsala, in carcere l’autore dell’accoltellamento avvenuto in C.da Berbarello

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito la misura cautelare in carcere nei confronti del 57enne marsalese che la sera del 21 ottobre scorso avrebbe accoltellato due persone nei pressi di una attività commerciale in contrada Berbarello.

L’indagine dei militari dell’Arma – coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala – è scattata subito dopo la notizia dell’arrivo presso il locale presidio ospedaliero di due persone (un 42enne e il figlio 18enne) che presentavano diverse ferite da arma da taglio. Dopo l’escussione delle vittime sono state acquisite le immagini di videosorveglianza dell’area ove si sarebbe verificato l’episodio che hanno permesso di avere un quadro più completo di quanto accaduto e, soprattutto, di poter individuare il presunto aggressore.

Dalla successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro gli abiti, ancora sporchi di sangue, corrispondenti a quelli inquadrati dalle telecamere.

Gli elementi raccolti hanno consentito al Tribunale di Marsala di emettere l’odierna misura cautelare e l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani per il reato di tentato omicidio.