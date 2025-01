Marsala, presentata la XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven

MARSALA – Si è tenuta oggi (30 gennaio), presso il Palazzo dei Pubblici Uffici di Marsala, la presentazione ufficiale della prima parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, un evento che celebra venticinque anni di eccellenza musicale. Sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe Lo Cicero, l’Accademia continua a essere un punto di riferimento culturale per la città, con un cartellone ricco di eventi che spaziano dalla musica classica al jazz, dall’opera al tango, fino alle affascinanti sonorità delle arie napoletane. “Una stagione concertistica di questa portata non potrebbe sostenersi solo con gli incassi del botteghino – ha dichiarato Lo Cicero -. Il nostro obiettivo è offrire eventi di alta qualità mantenendo prezzi accessibili. Per farlo, serve il contributo delle istituzioni: solo così possiamo coniugare eccellenza e accessibilità, trasformando la musica in un patrimonio condiviso”.

Ad aprire la conferenza stampa, il Consiglio direttivo dell’Accademia Beethoven, affiancato da amministratori locali e alcuni degli artisti in video conferenza: Mauro Carpi (violinista), Francesco Tizianel (chitarrista), Claudio Massola (clarinettista), che nel corso della prima parte della rassegna calcheranno il palco del Teatro Comunale Eliodoro Sollima, la storica cornice che da anni accoglie le rassegne musicali dell’Accademia. Il Maestro Lo Cicero, Presidente dell’Accademia Beethoven, ha sottolineato l’importanza del sostegno delle istituzioni pubbliche, ringraziando il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il Presidente dell’Assemblea Siciliana, Gaetano Galvagno per il loro impegno nel supportare la manifestazione.

Il sipario si alzerà il 9 febbraio, con un raffinato quintetto formato da Antonella Parnasso (voce), Mauro Carpi (violino), Tony Terrasi (pianoforte), Marco Gaudio (contrabbasso) e Felice Cavazza (percussioni), in un viaggio tra sonorità eleganti e suggestioni jazzistiche. Il 23 febbraio, spazio alla lirica con il Gran Galà della Lirica, che vedrà protagonisti il soprano Natasha Katài, il tenore Domenico Ghegghi e il baritono Vincenzo Licata, accompagnati al pianoforte da Giuseppe Cinà. A seguire, il 9 marzo, il violinista Cihat Aşkin e il pianista Roberto Issiglio proporranno un repertorio di grande impatto emotivo, mentre il 23 marzo sarà la volta di Daniele Petralia, pianista di fama internazionale. Il 30 marzo, il chitarrista Francesco Tizianel porterà sul palco un repertorio ricco di atmosfere evocative, seguito, il 6 aprile, dal duo formato dalla clarinettista Francesca Piras e dalla pianista Benedetta Conte. Il 27 aprile, il pubblico potrà assistere all’esibizione del duo pianistico Heidemarie Wiesner e John McNabb, che si esibiranno in un concerto a quattro mani, preludio agli ultimi due appuntamenti della rassegna: il 3 maggio, il Trio Mal d’Estro (Bruno Giordano – sassofono e clarinetto, Claudio Massola – clarinetto e flauti, Alessandro Delfino – pianoforte), e il 18 maggio, il pianista Fabrizio Mocata, che con il suo affascinante Tango Story chiuderà questa prima parte della stagione concertistica.

La XXV Stagione Concertistica si preannuncia come un viaggio musicale di grande prestigio, tra lirica, jazz, opera e tango. L’Accademia ha voluto celebrare venticinque anni di eccellenza con un cartellone variegato ed accessibile a tutti, senza tralasciare la qualità.