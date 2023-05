Marsala Schola. Bus vetusti con infiltrazioni di acqua piovana

MARSALA – “L’acqua piovana entra all’interno degli scuolabus in servizio a Marsala ad ogni acquazzone. Alle incertezze di ieri sul futuro del servizio mensa si aggiungono quelle di oggi circa la sicurezza dei mezzi di trasporto sui quali viaggiano gli studenti”.

Ad affermarlo è Giuseppe Tumbarello della Uil di Marsala.

“Il disagio, lamentato dai lavoratori e dalle famiglie, – aggiunge – non è soltanto un semplice disagio, ma può trasformarsi in un rischio concreto poiché se i bus sono in condizioni non ottimali, il pericolo potenziale è di gran lunga maggiore rispetto a quello causato dalla pioggia”.

“È necessario – afferma Tumbarello – trovare soluzioni adeguate a quella che è una situazione, che tra alti e bassi, va avanti da troppo tempo. Bisogna mettere intorno a un tavolo sindacati, rappresentanti del Comune e della società che gestisce il servizio di trasporto scolastico, la Marsala Schola, poiché non è la prima volta che si assiste a questo tipo di disservizi. Sono anni che solleviamo perplessità circa la vetustà dei mezzi. Chiediamo che vengano messi in atto immediatamente tutti gli atti e tutte le procedure di legge al fine di sanare le discrasie sopra menzionate. Ci stupisce e intristisce il silenzio dell’amministrazione e del sindaco in particolare rispetto al tema della sicurezza e incolumità dei cittadini. Attendiamo pertanto – conclude Tumbarello – la convocazione di un incontro”.