Marsala. Si inaugura la mattina di Natale l’esposizione dei presepi da tutto il mondo nella chiesa di Sant’Antonino

MARSALA – Più di ottanta presepi, di ogni dimensione, dai piccoli presepi di carta o terracotta a quelli grandi della tradizione napoletana, ma anche presepi che narrano costumi di Paesi molto lontani come il Giappone e l’America Latina, e un percorso di “diorami” che rappresentano scene bibliche fin da Adamo ed Eva.

Si tratta della collezione personale di padre Filippo Romano che è stata esposta in collaborazione con i soci dell’associazione “Stella di Betlemme, amici del presepio” che il sacerdote presiede. “Avevo cinque anni e un amico di famiglia mi regalò un presepe piccolo, che porto sempre con me. Da allora non ho più smesso di amare i presepi – spiega –. Io sono entrato in seminario all’età di 24 anni. Nel 1969 sono entrato nel convento dei frati conventuali a Palermo, poi sono andato a studiare ad Assisi, e nel 1974, il 26 dicembre, sono stato ordinato presbitero. È stato proprio San Francesco d’Assisi ad insegnarmi l’amore per il presepe, luogo dove Cristo incontra e ritrova l’uomo per riportarlo al Padre. Allo stesso tempo San Francesco mi ha insegnato anche l’amore per la Passione di Cristo”.

Questa prestigiosa collezione è stata allestita nella chiesa che si trova nell’omonima piazza nel centro storico di Marsala, a due passi da via Garibaldi.

Dopo mesi di lavoro i presepi sono stati disposti in maniera da costituire una vera mostra che sarà inaugurata la mattina di Natale, alle ore 11,00, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni. A seguire padre Filippo celebrerà la messa.

Tra i presepi esposti, alcuni sono dotati di meccanismi che fanno muovere i personaggi, alcuni ricalcano la più bella tradizione napoletana, uno risale all’800. Chiunque volesse visitare la chiesa e i presepi può farlo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00.

L’esposizione è stata allestita con l’associazione “Stella di Betlemme, amici del presepio”, che da 18 anni dà vita al concorso “Il presepe più bello Città di Marsala in memoria di Enrico Piccione”, le cui iscrizioni sono ancora aperte.

Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia.

Cinque le categorie:

1 – CONCORSO TRADIZIONALE (XVIII Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. Saranno premiati i primi sei classificati, ma sono previsti anche premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp – ai numeri: 328.0172169 o 329.2908526 – con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l’abitazione).

2 – IL PRESEPE IN VETRINA (IV Edizione). Per partecipare basta scrivere su WhatsApp ai seguenti numeri: 328.0172169 – 329.2908526, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività commerciale.

3 – IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (X Edizione). Tutte le foto dei presepi iscritti saranno caricate sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (IV Edizione) dedicata agli alunni di tutte le scuole . Per informazioni chiamare il numero 389.1405026.

5 – LA MIA POESIA SUL PRESEPE (II Edizione). Dedicata agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 328.0172169 o 329.2908526