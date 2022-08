Marsala, V Rassegna ‘a Scurata: “Il Castello delle uova” in concerto con “L’enigma del Capitale”

MARSALA – Venerdì 5 agosto il palco del teatro a mare “Pellegrino 1880” accoglierà il gruppo “Il Castello delle uova” – uno dei pochissimi di post rock del nostro Paese – che, dopo la scelta compiuta nel 2021 dell’ “asparizione”, torna a mostrarsi al tramonto per raccontare dei bombardamenti di Marsala del 1943, del martirio […]

MARSALA – Venerdì 5 agosto il palco del teatro a mare “Pellegrino 1880” accoglierà il gruppo “Il Castello delle uova” – uno dei pochissimi di post rock del nostro Paese – che, dopo la scelta compiuta nel 2021 dell’ “asparizione”, torna a mostrarsi al tramonto per raccontare dei bombardamenti di Marsala del 1943, del martirio del sindacalista Vito Pipitone e della crisi economica del 2008. Un viaggio musicale e narrativo che apre spazi di riflessione in maniera estremamente godibile e fluida

La musica diviene strumento di analisi della condizione del mondo, politica, lucida eppure, psichedelica e a tratti onirica. Un viaggio tra tempo e spazio dove crisi mondiali e soluzioni si incontrano tra note evocative ed effetti sonori, in un discorso musicale che è illuminante e apre spazi di confronto e riflessione. Per il quarto appuntamento della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo” il teatro a mare “Pellegrino 1880” accoglierà il gruppo “Il Castello delle uova”, una delle pochissime band di post rock d’Italia che darà vita al concerto“L’enigma del capitale”. L’appuntamento è per venerdì 5 agosto alle ore 19,30 (biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B).

Ad esibirsi saranno Abele Gallo (batteria), Pietro Li Causi (chitarre), Benny Marano (voce recitante), Ambra Rinaldo (basso), Salvatore Sinatra (piano elettrico e tastiere). Feat. Ninni Arini.

Di seguito tutti gli altri spettacoli in cartellone:

08.08.22 Luana Struppa: concerto per Pianoforte “Sussurri al Tramonto” h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

11.08.22 “Over the rainbow….un viaggio da Broadway ad Hollywood” h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

16.08.22 Io Sono Io…Modugno! h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

19.08.22Maremostro – Compagnia Teatrale Siparioh. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

23.08.22 “L’assedio di Ilio” – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

Replica h. 21,45

26.08.22 “…Ed io l’amavo” di Chiara Putaggio con Adriana Parrinello – regia Francesco Stella – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

30.08.22 Mario Venuti “SOLO” h. 19,30 – biglietto 25 euro

Biglietti presso I viaggi dello Stagnone via Dei Mille, 45 – Marsala 0923.717973 – 320.8011864 oppure on line su ciaotickets.it