Marsala, V Rassegna ‘a Scurata: in scena “L’assedio di Ilio” e il mito sposa il jazz

MARSALA – Sarà il mito il protagonista del doppio spettacolo che si terrà martedì 23 agosto nel teatro a mare “Pellegrino 1880” con la pièce teatrale dal titolo “L’assedio di Ilio – Tragiche prove di una tragedia” messa in scena dall’associazione culturale Arco dove l’epica incontra e si veste di jazz, la musica della libertà.

“”L’assedio di Ilio”, vuole essere una riflessione, profonda e a tratti vivace, su ciò che noi viviamo ogni giorno nella nostra vita, rivelando in questo modo che l’epico poema dell’Iliade, non è distante da noi e dalle nostre insicurezze”. Con queste parole l’autore e regista Giacomo Frazzitta racconta come lo spettacolo “L’assedio di Ilio – Tragiche prove di una tragedia” spezzi gli argini di tempo e spazio e renda il mito vicino ai nostri giorni, alle nostre vite. Lo spettacolo si terrà martedì 23 agosto alle 19,30 e poi sarà replicato alle 21,45 nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

Ad interpretare le mitiche vicende della presa di Ilio saranno: Chiara Vinci, Alessia Angileri, Sergio La Vela e Giuseppe Frazzitta. Mentre musiche e arrangiamenti sono ad opera di Dario Silvia che si esibirà al pianoforte con Aldo Bertolino (tromba), Gianluca Pantaleo (contrabbasso), Fabrizio Parrinello (Batteria) e con la direzione musicale di Bettina Gandolfo, la Scenografia di Giovanni Falco e i costumi di Giusy Curcio e Patrizia Giacalone.

Epica ed etica si incontrano in un teatro che è completamente ecosostenibile, fatto di tufi, sale e legno, in una vasca della Salina, nella riserva naturale dello Stagnone, dove lo scenario naturale di uno dei più bei tramonti del mondo si unisce all’arte: alla recitazione e alla musica.

L’appuntamento è per martedì 23 agosto per il primo spettacolo alle 19,30 e per la replica alle 21,45 (biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B). info su https://www.ciaotickets.com/biglietti/lassedio-di-ilio

Di seguito gli altri spettacoli in cartellone:

26.08.22 “…Ed io l’amavo” di Chiara Putaggio con Adriana Parrinello – regia Francesco Stella – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

30.08.22 Mario Venuti “SOLO” h. 19,30 – biglietto 25 euro

Biglietti presso I viaggi dello Stagnone via Dei Mille, 45 – Marsala 0923.717973 – 320.8011864 oppure on line su ciaotickets.it

Per le degustazioni emozionali che si terranno il 2, il 4 e il 9 settembre l’ingresso è su prenotazione. Per info telefonare al: 360656053