Marsala, V Rassegna ‘a Scurata: la compagnia Sipario in scena con “Marenmostro”

MARSALA – Vito Scarpitta, autore, regista e interprete presenterà il suo spettacolo dal titolo: “MareNMostro” venerdì 19 agosto alle 19,30 nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

“Nel suggestivo Teatro a Mare Pellegrino 1880, unico al mondo ad essere realizzato in una vasca di salina – spiega Scarpitta – intendiamo offrire un evento che vuole essere più di uno spettacolo. Ma un momento di riflessione e consapevolezza, un invito all’empatia nei confronti di chi lascia la propria terra. Nessuno lascia la propria casa a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo”. Testo e musica si fondono per immergere il pubblico in una coscienza collettiva del fenomeno della migrazione: dodici canzoni eseguite da tre musicisti – alla Fisarmonica Natale Montalto, alla Chitarra Salvo Lo Grasso e alle percussioni il Nino Errera – e due cantanti – Silvia Cialona e Francesco Di Bernardo; si alterneranno alla performance degli attori Vito Scarpitta, Enza Giacalone e Maria Teresa Maggio, con la direzione artistica di Enza Giacalone e la direzione musicale di Eugenia Sciacca. L’appuntamento è per venerdì 19 agosto alle ore 19,30 (biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B).

Di seguito tutti gli altri spettacoli in cartellone:

23.08.22 “L’assedio di Ilio – Tragiche prove di una tragedia” – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

Replica h. 21,45

Ass. culturale ARCO – Scritto e diretto da Giacomo Frazzitta

26.08.22 “…Ed io l’amavo” di Chiara Putaggio con Adriana Parrinello – regia Francesco Stella – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

30.08.22 Mario Venuti “SOLO” h. 19,30 – biglietto 25 euro