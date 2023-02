ROMA – Martedì 7 Febbraio 2023, dalle 18.30 alle 20.00, in diretta sulla pagina Facebook e sul portale di Psicologia in Tribunale si svolgerà il webinar gratuito “L’approccio multidisciplinare alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro” dove saranno affrontate le condotte discriminatorie nei luoghi di lavoro e le varie forme di tutela, cercando di […]

