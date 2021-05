Michela Cupini è il nuovo comandante della polizia municipale di San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO – Questa mattina (17 maggio) il sindaco, Giuseppe Peraino, ha nominato Michela Cupini nuovo comandante della polizia municipale del Comune di San Vito Lo Capo. Classe 1970, laureata in Economia e Commercio, già Comandante della Polizia municipale del Comune di Marsala, assume l’incarico di responsabile del IV Settore – Area di […]

SAN VITO LO CAPO – Questa mattina (17 maggio) il sindaco, Giuseppe Peraino, ha nominato Michela Cupini nuovo comandante della polizia municipale del Comune di San Vito Lo Capo. Classe 1970, laureata in Economia e Commercio, già Comandante della Polizia municipale del Comune di Marsala, assume l’incarico di responsabile del IV Settore – Area di Vigilanza e Servizi demografici, nel quadro di una rimodulazione delle posizioni organizzative dell’Ente disposte con determina sindacale n.5. del 17/05/2021.

Cupini subentra a Danilo Campo che riassume le funzioni di vicario del servizio di P.M.

Il sindaco Peraino e tutta l’amministrazione comunale ringraziano l’ispettore Capo Danilo Campo per aver dato il suo prezioso apporto, a servizio della comunità sanvitese, in questo periodo di transizione e augurano buon lavoro a Michela Cupini. «Sono certo – ha dichiarato il sindaco – che la dottoressa Cupini, con la sua esperienza più che ventennale nel settore della polizia municipale, svolta anche in altri Comuni italiani, svolgerà con professionalità e determinazione l’incarico importante e delicato che le è stato assegnato».

Nella foto, da sinistra, Franco Valenza, vicesindaco e assessore alla polizia municipale, l’ispettore Capo Danilo Campo, il sindaco Giuseppe Peraino, il nuovo comandante della P.M. Michela Cupini.