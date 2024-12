Migranti minori. Nel territorio diocesano corso di formazione tutore

MAZARA DEL VALLO – Tra le misure previste a tutela dei diritti fondamentali del minore straniero non accompagnato c’è quella della figura del tutore volontario: privato cittadino, rappresentante legale e portavoce degli interessi del minore, ponte con le istituzioni e persona di riferimento, con cui rapportarsi e a cui chiedere supporto o consiglio nel quotidiano. Il tutore rappresenta il minore da un punto di vista legale, ne tutela i diritti, ne promuove il benessere psicofisico, vigila sulla sua educazione e inclusione, sulle sue condizioni di accoglienza, sulla sua sicurezza e protezione. Tale figura è espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva, attenta alla relazione umana ed educativa con il minore, capace di farsi carico delle difficoltà, ma anche di farsi interprete dei bisogni. Per diventare tutore volontario è necessario partecipare a un corso di formazione. Nel territorio di Marsala e Mazara del Vallo, il corso è promosso in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le migrazioni e la mobilità umana della diocesi di Mazara del Vallo, le associazioni “Amici del Terzo Mondo” e “Casa della Comunità Speranza”. Informazioni: Enzo Zerilli, 3392738112 o suor Alessandra Martin, 3482694270.