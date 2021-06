Misura cautelare per maltrattamenti in famiglia

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala a carico di un uomo mazarese di 41 anni, già gravato da precedenti di polizia.

Più nello specifico, l’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, provvedimento emesso nei suoi confronti in conclusione di una attività di indagine svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, poiché lo stesso è stato ritenuto responsabile di reiterate condotte di maltrattamento nei confronti dell’ex moglie.

L’attività investigativa dei Carabinieri si è avviata a seguito dell’ennesimo episodio di violenza subito dalla donna che, nel corso di un diverbio per futili motivi, è stata aggredita dall’ex marito riportando traumi contusivi ed escoriazioni in varie parti del corpo, per cui è dovuta ricorrere alle cure del personale sanitario.

I militari dell’Arma hanno sottoposto al vaglio della competente Autorità Giudiziaria elementi di prova che hanno permesso l’emissione del provvedimento cautelare a carico del 41enne.

L’odierno risultato operativo è frutto del quotidiano impegno e della attenzione posta dall’Arma sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, a tutela della legalità e del cittadino.