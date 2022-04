PARTANNA – Con delibera di Giunta Municipale l’Amministrazione Comunale di Partanna ha attivato misure urgenti di solidarietà per oltre 140 mila di euro. L’importo servirà a finanziare il sostegno economico alle famiglie in stato di bisogno che a causa della crisi generata dalla pandemia hanno subito una riduzione del reddito che non consente loro di sostenere le spese, e un’altra parte che sarà destinata a buoni spesa e a canoni di locazione. Saranno concessi contributi per le tre fattispecie di spesa, per alleviare i disagi delle famiglie, per canoni di locazione, per la tari e per i buoni pasto. Coloro che intendono accedere alla misura possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune e consultare il relativo avviso pubblico sul sito che si trova nella home page all’indirizzo www.comune.partanna.tp.it. I cittadini che avranno bisogno di assistenza per la presentazione della domanda in modalità online, potranno rivolgersi ai CAF.