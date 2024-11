Monreale, “Vi canto una canzone alla rovescia”: i gioielli del nonsense

MONREALE – Promosso dalla Sede di BCsicilia di Monreale si terrà sabato 30 novembre 2024, alle ore 17,00, presso la Biblioteca Comunale Santa Caterina in via Pietro Novelli, 5 a Monreale l’iniziativa “Vi canto una canzone alla rovescia. Il Lonfo, Burchiello, il Giabbervocco e altri gioielli del nonsense”. Dopo l’introduzione di Romina Lo Piccolo, Presidente di BCsicilia Monreale inizierà l’originale viaggio in questo particolare genere letterario curato da Ignazio Romeo con letture di Cinzia Carraro e dello stesso Romeo.

Si può parlare seriamente di nonsense? È un’impresa sovrumana: trattandosi di un genere campato in aria, si finirebbe per produrre solo aria fritta. Si può almeno dire cos’è il nonsense? E come si fa a stabilire qual è il senso, la natura, l’ordine, di ciò che per propria scelta non ha testa né piedi?

Con Vi canto una canzone alla rovescia, Cinzia Carraro e Ignazio Romeo propongono perciò, senza ambizioni di completezza, solo un primo itinerario alla scoperta di questo genere letterario, che si è mosso nei secoli, beffardo e clandestino, affidandosi soprattutto alla tradizione orale, fra parodia e messa in crisi delle comuni logiche del linguaggio. L’itinerario è ispirato al Piccolo libro dei nonsense di Pier Paolo Rinaldi del 1997 ed è liberamente arricchito dalla memoria del curatore. Non senza un doveroso scappellamento (come fosse antani) in onore di Germi, Monicelli e Tognazzi, e della loro supercazzola.

Nella foto, “Il mondo alla rovescia”. Stampa popolare toscana del 1820.