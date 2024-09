Motori pronti ad accendersi per il Challenge degli Emiri a Misilmeri

MISILMERI – “Boom” di adesioni, da parte dei migliori specialisti siciliani, in vista della 29a edizione dell’Autoslalom ospite sui quasi 3 km del tracciato ricavato alle porte della cittadina del Palermitano. La sfida promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, prevista sabato 5 e domenica 6 ottobre, avrà validità per il Trofeo Sud Slalom AciSport, per il Campionato siciliano e lo Challenge degli Emiri (a coeff.2). Iscrizioni possibili sino a mercoledì 2 ottobre, ma ha già assicurato la sua presenza il forte mazarese Totò Arresta (vincitore nel 2022), atteso ad un test sulla nuova Radical Prosport Suzuki 1.4. E’ “sold out” da giorni nelle strutture ricettive di Misilmeri e dell’hinterland

Il 29° Autoslalom Città di Misilmeri si correrà lungo la strada provinciale 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, per Piano Stoppa, su un segmento di gara della lunghezza di 2,990 km. “Start” all’altezza del tratto conclusivo di via Roma (arteria principale che attraversa quasi tutto il paese), in corrispondenza con l’intersezione con la via Palermo, quindi della parrocchia don Carlo Lauri. L’arrivo è invece collocato quasi 3 km più avanti, nei pressi di contrada Piano Stoppa. Qui i concorrenti arresteranno la propria marcia, in un parco chiuso ricavato a circa 350 metri dall’arrivo, a conclusione della triplice tornata cronometrata.

Sabato 5 ottobre sono in programma le operazioni preliminari del “Città di Misilmeri”, anche quest’anno nei locali e negli ampi piazzali in uso, con il Centro accrediti, all’Area Artigianale di Misilmeri, via Gaetano Pellingra, dalle 15.00 alle 19.30.

I motori delle vetture regolarmente ammesse alla sfida tra i birilli si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 6 ottobre, alle 9.00, con la prevista salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manche competitive per la determina delle classifiche finali, sotto la direzione di gara dell’esperto e confermato lucano Carmine Capezzera. Quattordici le postazioni di rallentamento con birilli, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso a partire dalle 7.30 di domenica 6 ottobre. La premiazione, ad apertura del parco chiuso, sarà ospite nell’impianto sportivo comunale “Giovanni Aloisio”, in via Crispino Vicari lungo la s.p. 38, sempre in località Piano Stoppa.

Decisive le sfide al vertice nello Challenge degli Emiri che a Misilmeri assegnerà doppio punteggio di classe.

Nella foto Totò Arresta su Radical Prosport Suzuki by Giampiero Li Mandri.