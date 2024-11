MSA (comparto scuola) attiva un Corso di preparazione alla prova scritta per il nuovo concorso docenti 2024

ROMA – L’iter concorsuale per il nuovo Concorso Docenti 2024, previsto tra novembre e dicembre, offrirà a circa 20 mila insegnanti l’opportunità di ottenere il ruolo, come confermato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. In attesa della pubblicazione ufficiale del bando, vediamo i requisiti di accesso e come MSA comparto scuola sta preparando i candidati alla prova scritta con un corso dedicato.

Requisiti per il Concorso Docenti 2024

Requisiti per i Posti Comuni

Per partecipare al concorso per i posti comuni, i candidati devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

• Abilitazione specifica sulla classe di concorso.

• Laurea magistrale o a ciclo unico, o diploma di II livello AFAM, oppure titolo equipollente con 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

• Esperienza di almeno tre anni (anche non consecutivi) nelle istituzioni scolastiche statali, con almeno un anno specifico nella classe di concorso scelta. Requisiti per i Posti di Sostegno

Per il sostegno è necessario possedere i requisiti previsti per i posti comuni, più una specializzazione sul sostegno (DM n. 249/2010) per il grado richiesto. Requisiti per i Posti di Insegnante Tecnico-Pratico (ITP)

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) possono accedere con una laurea di primo livello e abilitazione oppure con il diploma d’accesso alla classe di concorso (valido fino al 31 dicembre 2024).

Come si svolgerà il Concorso Docenti 2024

Il bando definirà le modalità per l’invio della domanda e la struttura delle prove. Sarà possibile inviare la candidatura solo online, con un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del bando. Ecco una panoramica delle prove previste: Prova Scritta, di tipo computer-based, include: 50 quesiti a risposta multipla su pedagogia, psico-pedagogia, metodologie didattiche e inclusione; 5 quesiti di lingua inglese (livello B2) e 5 quesiti su competenze digitali. Prova Orale verificherà le competenze pedagogiche, la capacità di comunicare efficacemente la materia e l’uso delle tecnologie didattiche. La simulazione di una lezione sarà centrale, con particolare attenzione all’inclusione per i posti di sostegno.

Nuove Regole di Accesso alla Prova Orale: Punteggio Minimo e Graduatoria

Il Decreto Legge 71/2024 ha introdotto modifiche importanti: accederanno alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, purché abbiano raggiunto almeno 70 punti nella prova scritta. Questa novità rende la fase orale accessibile solo a chi ottiene i migliori punteggi.

Inizia a Prepararti con MSA

Per supportare i candidati in questa importante fase di studio, MSA comparto scuola ha attivato un corso di preparazione online per la prova scritta. Il corso copre tutti gli ambiti previsti dal concorso e si è rivelato molto efficace, come confermato dai partecipanti della scorsa edizione.

Corso di Preparazione Online

Il corso, disponibile su piattaforma online, è strutturato per fornire le conoscenze richieste nel concorso e comprende:

• Lezioni sui contenuti pedagogici e metodologici.

• Simulazioni di prova per verificare la preparazione.

• Assistenza da parte dei tutor di MSA comparto scuola.

Incontro Informativo su Zoom: 10 dicembre alle 19:00

Per chi desidera ulteriori dettagli, è previsto un incontro informativo gratuito su Zoom. Durante questo evento, si discuteranno le ultime novità sul concorso e verranno illustrate le caratteristiche del corso.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi al corso, contattare MSA al numero 392-6225285 tramite WhatsApp, oppure visitare il sito ufficiale https://www.msaservice.it.