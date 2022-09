Nasce a Marsala l’Accademia del Musical: apre le porte l’8 settembre il Carpe Diem School Musical Theatre

MARSALA – L’open day, nella sede dell’associazione Carpe Diem, in via Diaz 2, si terrà giovedì 8 settembre alle 17,30. Verranno presentati i due corsi: “Junior” destinato a studenti di età compresa tra 8 e 13 anni; e “Senior” da 14 anni in su. Saranno effettuate lezioni (12 ore mensili per i junior e 30 […]

MARSALA – L’open day, nella sede dell’associazione Carpe Diem, in via Diaz 2, si terrà giovedì 8 settembre alle 17,30. Verranno presentati i due corsi: “Junior” destinato a studenti di età compresa tra 8 e 13 anni; e “Senior” da 14 anni in su. Saranno effettuate lezioni (12 ore mensili per i junior e 30 ore per i senior) a cura di un team di docenti con comprovata esperienza nel campo della musica, danza e recitazione. Gli allievi del corso professionale Senior potranno partecipare ad una vacanza studio di approfondimento nel West End di Londra

Coltivare i sogni e le passioni è il vero motore della vita, ma per raggiungere gli obiettivi prefissati bisogna conquistare le competenze necessarie a far brillare ogni talento. Da qui nasce l’idea di dar vita ad una vera Accademia che formi artisti a tutto tondo, con le carte in regola per trovare spazio nel complesso e variegato mondo dello spettacolo: nasce a Marsala il Carpe Diem School Musical Theatre.

Aprirà le porte con l’open day fissato per il prossimo 8 settembre alle 17,30 nella sede dell’associazione, nonché Officina artistica “Carpe Diem”, la prima Accademia del Musical nella nostra città e a dirigerla sarà Giuseppe Li Causi.

“Il Carpe Diem School Musical Theatre – spiega il direttore artistico accademico – mira ad offrire una formazione altamente qualificata, spendibile nel settore del musical. La scuola, con insegnanti altamente qualificati, con corso triennale, offre una solida preparazione tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo, utili per la formazione artistica completa di un performer. Noi miriamo a preparare gli allievi (dopo i tre anni accademici) per eventuali audizioni importanti nel panorama del musical theatre italiano”.

Questi gli insegnanti del corso Junior: Alessia Angileri – Recitazione;

Giuseppe Perricone – Danza;

Lea Pavia – Canto.

Invece i docenti del corso Senior sono: Luana Rondinelli – Recitazione;

Giuseppe Perricone – Danza;

Giuseppe Li Causi – Canto;

Lea Pavia – Storia del Musical;

Canto corale e Solfeggio: Fabio Gandolfo, Roberta Caly

Per entrambi i corsi la Direzione Artistica accademica è di Giuseppe Li Causi.

“La didattica applicata presso le sedi dell’Accademia – continua Giuseppe Li Causi –, approfondisce lo studio della recitazione, della dizione, della fonetica, del canto, ed approfondisce la storia del musical, la danza classica e moderna, la danza jazz, il contemporaneo, lo stile Bob Fosse. I docenti lavoreranno con i propri allievi, approfondendo anche discipline come il trucco, l’inglese, oltre le consuete lezioni di solfeggio, canto singolo e canto corale, con annessi stage e workshop avvalendosi di docenti di calibro nazionale ed internazionale provenienti dal mondo del musical, allo scopo di dare un bagaglio culturale completo e orientare gli alunni verso gli studi artistici pre e post diploma”.

L’appuntamento è per giovedì 8 settembre ore 17.30 all’OPEN DAY. Ma i protagonisti, fin dal giorno di apertura, saranno gli aspiranti allievi: “presenteremo il programma accademico annuale 2022/2023, ma invitiamo i ragazzi a mettersi alla prova e a preparare un brano tratto da un musical. Faremo una sorta di pre-audizione aperta al pubblico”.

Successivamente sarà necessario effettuare le selezioni per la formazione delle classi dei due corsi: le audizioni si terranno nei giorni 24, 25 settembre e 1 ottobre a partire dalle ore 17,00 sempre nella sede di via Diaz n.2.

Per le audizioni, gli studenti di età a partire da 14 anni in su (corso Senior), dovranno preparare un monologo teatrale, un brano tratto da un musical o, nel caso si tratti di ballerini una coreografia a piacere, portando con sé le basi su un dispositivo esterno (pennetta).

Per info e prenotazioni è possibile scrivere un messaggio Whatsapp al numero: 3285691414, o telefonare al numero +39 393 979 9988 o anche inviare una mail a associazioneculturalecarpediem@gmail.com