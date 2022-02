Nasce in Diocesi il gruppo interparrocchiale “Famiglia in cammino”

MAZARA DEL VALLO – In Diocesi è nato il gruppo interparrocchiale “Famiglia in cammino”. Il gruppo si propone di essere lievito che alimenta, propone e testimonia lo stile familiare per costruire ed essere “Chiesa, famiglia di famiglie”. Il cammino del gruppo è iniziato alcuni anni fa a seguito della realizzazione del musical “Famiglia è” sulla […]

MAZARA DEL VALLO – In Diocesi è nato il gruppo interparrocchiale “Famiglia in cammino”. Il gruppo si propone di essere lievito che alimenta, propone e testimonia lo stile familiare per costruire ed essere “Chiesa, famiglia di famiglie”. Il cammino del gruppo è iniziato alcuni anni fa a seguito della realizzazione del musical “Famiglia è” sulla vita di santità familiare dei coniugi Inguscio. Il gruppo inizialmente è stato accompagnato da don Baldassare Meli, parroco di Santa Lucia a Castelvetrano (deceduto nel 2020), ora, invece, guida spirituale è don Marco Laudicina (parroco a Gibellina). «Tutte le nostre iniziative hanno l’obiettivo di aiutare gli sposi a riscoprire la grazia del sacramento del matrimonio, crescere e imparare a vivere nella complementarietà tra sacerdoti e sposi per realizzare e compiere l’unica e comune missione: testimoniare la bellezza della famiglia cristiana – spiega Mario Luppino, uno dei fondatori del gruppo – nel nostro cammino abbiamo sperimentato che l’essere insieme ad altre famiglie ci stimola, ci incoraggia e ci dà la forza per continuare il nostro impegno, come famiglie cristiane, a testimoniare l’amore coniugale e familiare».