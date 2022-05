Nasce Rakalìa: un’inedita interpretazione della Malvasia di Cantine Pellegrino

MARSALA – Cantine Pellegrino, storica cantina siciliana fondata nel 1880, inaugura la Tenuta Rakalìa con un un grande bianco, equilibrato ed armonioso, un bianco secco da uve Malvasia coltivate nella terraferma siciliana

Cantine Pellegrino presenta Rakalìa, un vino di grande carattere e tipicità aromatiche complesse, nato dalle vigne dell’omonima tenuta, coltivate su terreni che seguono il profilo delle dolci colline tra Marsala e la Riserva Naturale dello Stagnone.

Affacciate sulle saline e sulle isole Egadi, le viti affondano le radici in un terreno rossastro, ricco di carbonati, dalla tessitura franco sabbiosa, che regala ad ogni acino un concentrato di aromi e profumi caratteristici. Terra ricca di acqua e accarezzata da salubri venti, la Tenuta Rakalìa è particolarmente fertile: qui verdeggiano una pineta e piante tipicamente mediterranee quali uliveti, capperi, melograni e fichi. La superficie vitata – dislocata su due appezzamenti ubicati a 110 m slm – è di 2,85 ettari tutti coltivati in biologico.

Rakalìa diventa la quinta tenuta di Famiglia delle Cantine Pellegrino, ognuna con una sua vocazione specifica: Il Salinaro, regno del grillo, Kelbi, simbolo del catarratto, Rinazzo, terra del syrah e Gazzerotta, la grande pianura dove nascono i vini nero d’avola, il primo e unico malbec siciliano ed il grillo superiore, da uve raccolte in un piccolo vigneto di grillo impiantato negli anni ’80 e ancora oggi produttivo.

Con le sue tre cantine – Cardilla per vini i bianchi e rossi, Pantelleria per i vini, passiti e moscati dell’isola e Marsala specializzata per l’omonimo vino – la famiglia Pellegrino, giunta alla sesta generazione, rappresenta una realtà tra le più importanti per esperienza e tradizione su tutta l’isola.