Nel giorno della festa della donna Post contro la tassa sugli assorbenti

VENEZIA – Questa mattina (8 marzo) è apparsa a Venezia in Calle del Luganegher l’ultima opera della Street Artist Laika che, per celebrare le donne, ha realizzato un’opera dal titolo “22% It’s Too Much” per denunciare la cosiddetta “Tampon Tax“.

Il poster raffigura un’onda di sangue mestruale, la scritta 22%, in riferimento alla tassazione applicata sugli assorbenti, e un tampone.

“A quanto pare le mestruazioni in Italia sono un lusso. Mantenere la tassa sugli assorbenti al 22% è una scelta figlia di una società ancora troppo legata al patriarcato. In Nuova Zelanda, a partire dal mese di giugno, gli assorbenti verranno offerti gratuitamente nelle scuole per contrastare la povertà mestruale, in UK l’iva è al 5%, in Francia al 5,5% e in Germania al 7%. L’Italia cosa sta aspettando?”, ha dichiarato l’artista.

“Gli assorbenti sono un bene primario e non possono essere tassati come un Rolex o una BMW – ha continuato Laika – L’iva al 22% ‘is too much’, firmiamo tutte la petizione su change.org. IVA al 4%. METTIAMOCI LA FIRMA!”, ha concluso Laika invitando alla firma collettiva della petizione.