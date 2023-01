“Nella mia pelle” è il nuovo singolo del cantautore Vincenzo Capua

ROMA – In radio dal 13 gennaio e disponibile su tutti gli store digitali il nuovo singolo del cantautore romano Vincenzo Capua, “Nella mia pelle“, una canzone dalle sonorità indie/pop che racconta in maniera intensa, profonda e piena di energia, i risvolti nascosti di quelle storie d’amore che lasciano il segno.

Vincenzo Capua, che ha aperto concerti di Fabrizio Moro, Nek, Niccolò Fabi, che da qualche anno fa parte della Nazionale Italiana Cantanti e che è stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Fiorello, ci racconta: “È un brano a cui tengo molto perché ha un testo molto diretto, in certi versi può sembrare quasi una lettera d’amore. Alcune storie sembrano scritte come la sceneggiatura di un film, nascono e si sviluppano quasi fossero decise da una sorta di destino ed entrano dentro di noi come inchiostro nella pelle, per restarci per sempre. L’amore dà e l’amore toglie, e questa canzone nasce come esigenza di liberare e sfogare tutte le emozioni che una storia può scaturire, togliendo ogni tipo di freno. C’è un mix di sofferenza e speranza che si fondono tra loro. È una canzone da gridare a squarciagola e non vedo l’ora di suonarla nei concerti dal vivo”.

Il brano, prodotto da Davide Gobello e con la copertina di Daniela Boccadoro, è disponibile dal 13 gennaio e farà parte di un album di inediti in uscita a primavera 2023.