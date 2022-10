Nell’ambito delle attività di continuità organizzati alla Pappalardo incontri fra alunni di Scuola primaria e di scuola secondaria

CASTELVETRANO – Nell’ambito delle attività di continuità, alle quali l’Istituto è molto attento, e con l’intento di consentire agli alunni della classe 5^della Scuola Primaria di affrontare senza timori il passaggio prossimo alla Scuola Secondaria, nelle giornate del 19 e 20 ottobre sono state organizzate due possibilità di incontro fra alunni appartenenti ai diversi ordini di Scuola.

Il termine inglese Open day non è utilizzato a caso, considerando che la scuola apre le porte a coloro che hanno interesse a frequentarla negli anni successivi e perché mette in evidenza le molteplici attività curriculari che si svolgono in orario scolastico. Un vero e proprio viaggio nella Scuola Secondaria, tanto che ai giovani allievi delle classi 5^ sez. A e B dei plessi Lombardo Radice e Verga, è stato consegnato un passaporto che sintetizzasse tutti i laboratori attivati e nei quali gli alunni della Scuola Secondaria hanno fatto da tutor ai compagni più piccoli, guidandoli nelle esperienze didattiche: nei laboratori di informatica sono state realizzate attività di coding con giochi e simulazioni, come Guerre Stellari, Minecraft, Cody Roby e con i robottini, ma anche con la Pixel Art, una forma di arte digitale in cui le immagini vengono modificate a livello di pixel; nei laboratori multimediali di Lingue, grazie al contributo degli alunni più grandi che hanno conseguito la certificazione linguistica ed i volontari della Global Volunteers, sono stati impegnati con le presentazioni e le conversazioni in lingua; nei laboratori scientifici i piccoli allievi hanno effettuato diversi esperimenti di fisica e chimica e si sono cimentati nella costruzione di piccoli circuiti elettrici. Inoltre gli alunni della Primaria hanno partecipato al laboratorio teatrale con la realizzazione di sagome che hanno preso vita, all’interno di un teatrino delle ombre, nelle drammatizzazioni delle favole di Esopo.

Nel plesso Pappalardo inoltre sono state mostrate le aule dell’Indirizzo Musicale e sono state realizzate le esibizioni degli alunni frequentanti il corso, unico esistente a Castelvetrano, che in formazione orchestrale si sono esibiti in una performance struggente del brano ”The sound of silence” e con esibizioni in singolo con brani di loro originale creazione.

Non sono mancati gli appuntamenti presso l’atelier creativo e digitale del plesso Pappalardo, sede della redazione del giornalino scolastico, dove sono state mostrate le modalità di realizzazione della stampa delle notizie e dell’impaginazione del giornale e presso la ricca biblioteca scolastica, implementata dalla donazione della Mondadori per la recente adesione dell’Istituto al progetto ministeriale “#Io leggo perché”.

In ultimo in palestra si sono svolte le attività sportive, con staffette e giochi, con il contributo del docente di educazione motoria della Scuola Primaria.

L’operosità di tutti e la sinergia tra docenti di diversi ordini di scuola, che da sempre ha contraddistinto l’istituto, sono state la carta vincente di queste giornate che verranno replicate nel mese di Novembre con gli open day aperti agli alunni delle altre scuole della città, per potenziare la consapevolezza dell’offerta delle scuole per una matura scelta futura.

La Dirigente, presente nelle giornate, ha ringraziato tutti i docenti che hanno contribuito al successo delle due giornate e ha sottolineato il valore educativo della continuità, inteso come senso di appartenenza ad una comunità scolastica, ed ha voluto anche la presenza degli alunni che hanno partecipato alle recenti mobilità all’estero previste dal programma Erasmus+ affinché si potesse comprendere, tramite la loro testimonianza, quanto la scuola creda e si spenda per il miglioramento continuo degli alunni in vista del conseguimento sempre più rafforzato di competenze di cittadinanza attiva, digitale, culturale ed europea.