Nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” si presenta il volume “Agrigento ieri e oggi. Una storia da riscrivere”

AGRIGENTO – Organizzato da BCsicilia in collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, lunedì 17 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Circolo Culturale Empedocleo in Piazza San Giuseppe ad Agrigento, il volume di Elio Di Bella “Agrigento ieri e oggi. Una storia da riscrivere”. Dopo Saluti di Giuseppe Adamo, Presidente Circolo Culturale Empedocleo e l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, dialogherà con l’Autore Ester Vedova. Per informazioni: Email agrigento@bcsicilia.it – Tel. 329.7061697. Fb BCsicilia Agrigento.

Nella foto, la copertina del libro.