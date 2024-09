“No alla droga”: terza settimana della Legalità dell’oratorio di Petralia Sottana. Da venerdì a domenica i bambini a tu per tu con il prete antimafia don Antonio Coluccia

PETRALIA SOTTANA – “La droga è l’eucarestia di Satana”: dopo il Corteo di legalità fino all’aula bunker dell’Ucciardone e due Settimane della legalità nel 2022 e 2023 con don Luigi Ciotti e don Maurizio Patriciello, prosegue l’impegno dell’oratorio di Petralia Sottana nell’insegnare ai bambini i valori della legalità, con la Terza settimana della Legalità dedicata quest’anno alla lotta allo spaccio di stupefacenti, in occasione della Festa della Beata Vergine Maria Bambina.

Da venerdì 6 settembre fino a domenica 8 settembre la comunità parrocchiale e la città di Petralia Sottana, in comunione con l’Arcidiocesi di Agrigento e la Diocesi di Cefalù, accoglieranno la reliquia del beato martire della giustizia e della fede Rosario Angelo Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990. A 34 anni da quel delitto, sarà il simbolo di questa manifestazione che vedrà come ospite e testimone d’eccezione don Antonio Coluccia, il prete che vive sotto scorta perchè conduce a Roma una battaglia quotidiana contro lo spaccio di droga e che proprio ieri (3 settembre) ha subito un agguato.

L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia “Maria Ss. Assunta” con la partecipazione dei volontari, dei bambini dell’oratorio di Petralia Sottana, dei gruppi ecclesiali, confraternite e congregazioni, associazioni e scuole, con i contributi dell’Arma dei carabinieri, della Polizia municipale, del Soccorso Alpino e della Croce rossa italiana e con il patrocinio dell’Ars e della Città metropolitana di Palermo.

Venerdì alle 17 sono in programma l’arrivo della reliquia a Petralia Sottana e la testimonianza a Palazzo di città di don Antonio Coluccia e di Francesco Zavattieri, padre di Giulio, il diciassettenne stroncato dalla droga. Alle 18,15 processione fino alla Chiesa Madre, dispiegamento del Tricolore dal campanile ad opera del Soccorso alpino e Ss. Messa celebrata da don Coluccia. Alle 21,30, nella Chiesa della Badia, “Sub tutela Dei”, contemplazione musicale con luci e candele ideata e diretta dal maestro Alessandro Valenza.

Fra i tanti altri eventi, si segnala, domenica 8 settembre alle ore 16 presso il Palazzo di città, il convegno “Rosario Livatino, martire della giustizia”, organizzato dalla Fondazione Progetto Legalità, presieduta da Leonardo Agueci e da Cinzia Lucia Di Vita, segretario dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese. Parteciperà, fra gli altri, Lia Sava, procuratrice generale presso la Corte d’appello di Palermo.

Concluderanno la Settimana, sempre domenica alle 17,30, la Ss. Messa celebrata da mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo metropolita di Agrigento, assieme al Vicario generale della Diocesi di Cefalù, can. Giuseppe Licciardi; e, alle 18,30, la processione con l’immagine della Madonna Bambina e la reliquia del Beato Rosario Angelo Livatino.