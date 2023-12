Nominato Francesco Martinico, coordinatore seniores di Forza Italia per la provincia di Trapani

TRAPANI – Il coordinatore regionale di Forza Italia “Seniores” in Sicilia, on.le Salvatore Sparacino, d’intesa con i coordinatori provinciale Toni Scilla e regionale Marcello Caruso, ha nominato Francesco Martinico, coordinatore seniores per la provincia di Trapani.

Imprenditore, originario di Marsala, Martinico, che è stato anche assessore e consigliere comunale vicepresidente del Consiglio comunale, è un aderente di Forza Italia da tanti anni.

Nell’augurare buon lavoro, Sparacino ha affermato che “Martinico si occuperàò delle problematiche relative ai cittadini della terza età ed alla mission già affidata loro da Silvio Berlusconi, per sostenere le battaglie a favore degli anziani a livello locale, regionale e nazionale. A lui anche l’invito al completamento della struttura “Seniores” con la nomina dei responsabili nei diversi comuni della provincia di Trapani”.

A livello nazionale, il coordinatore nazionale dei seniores azzurri, il senatore Enrico Pianetta ha impegnato tutto il partito per sostenere l’istituzione della figura del Garante nazionale degli anziani, a difesa dei diritti, della sicurezza e della dignità delle persone anziane.

Nella foto, da sinistra, Francesco Martinico, Salvatore Sparacino, Marcello Caruso e Toni Scilla